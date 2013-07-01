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Свежая пресса

01 июля 2013, 18:43

"Ъ-Деньги": Лидеры отказчиков по страховым выплатам

налоги форумы пенсии Италия свежая пресса

Фото: М24.ru

Кворум на Неве

Петербургский экономический форум оказался рекордным по множеству параметров и в очередной раз продемонстрировал успехи российской экономики, мощь и величие власти. Однако ясности, как выбираться из стагнационного тупика, не добавил.

Конец налогового равенства

Правительство готово пожертвовать самой успешной реформой 2000-х — отказаться от плоской 13-процентной шкалы подоходного налога. Чего в этом больше — популизма, желания заткнуть дыру в бюджете или иллюзий, что Россия стала развитой страной, станет ясно, как только дискуссия перейдет в практическую плоскость.

Вилы гражданского общества

Сожжение буровых установок в Новохопёрске, штурм общежития "Мосшелка", оборона пакгауза в Петербурге — кажется, все чаще возмущенные граждане готовы отстаивать свои интересы силой. Эта радикализация плохо поддается социологическим исследованиям, но ей явно способствует власть, которая в спорах общественности и бизнеса не исполняет роли справедливого арбитра.

С видом на дольче вита

Поселиться в Италии — мечта многих. Однако немногие знают, что страна эта не только древняя и красивая, но и в последнее время весьма бедная. Строить карьеру, делать бизнес, зарабатывать деньги — это все не про Италию. Беспечная жизнь в такой бедной стране светит только богатому человеку.

Пенсионный симулятор

На прошлой неделе самой популярной онлайн-игрой в России стал пенсионный калькулятор, разработанный в Министерстве труда. Сотрудники "Денег" тоже в него поиграли и убедились, что, несмотря на излишне оптимистические результаты расчетов, определенная польза от игрушки есть.

Нам любые дороги пороги

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, позволяющий выезжать за границу с неоплаченным долгом до 10 тыс. рублей. Однако решить главную проблему — невозможность снять запрет на выезд на границе, оплатив штраф, — депутаты в ближайшем будущем даже не обещают.

Страховщик силен отказом

Очередная публикация ФСФР страховой отчетности заставила понервничать участников рынка: теперь регулятор обнародовал данные об отказах в выплатах. В первом квартале страховщики отказались платить 90 тыс. раз, в основном физлицам и, как правило, по автострахованию. "Деньги" составили рейтинг лидеров среди отказчиков, а юристы рассказали, как с этим бороться в суде.

Самые выгодные ставки по вкладам

Для банковских вкладов в рублях настали трудные времена — валюта дорожает, инфляция растет. А тут еще микрофинансовые организации устроили собственную систему страхования вкладов.

Нас возвышающий седан

Если кому-то кажется, что три недорогих седана в линейке одного производителя — это перебор, он ошибается. PSA Peugeot Citroen в июне начал продавать четвертый — Citroen C4 седан. Как и прочие седаны концерна, модель разработана с учетом предпочтений и вкусов россиян.

Дело о преступлениях почты

20 миллионов 956 тысяч рублей похитили из почтовых и телеграфных переводов в 1946 году работники Министерства связи СССР. За тот же год связисты украли из посылок ценностей на общую сумму 2 миллиона 140 тысяч 715 рублей. Причем при всех этих хищениях применялись самые разнообразные методы — от известных отечественной почте на протяжении веков до совершенно неожиданных и для милиции, и для руководства Минсвязи. Позднее основным способом заработка некоторых начальников почтовых отделений стали взятки за отправку посылок с запрещенными вложениями.

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