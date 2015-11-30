Многодетные семьи столицы наградили почетными знаками

Многодетных москвичек поздравили с Днем матери

26 многодетных семей получили почетные знаки "Родительская слава города Москвы". В каждой из семей воспитываются по пять и более детей.

Семьям выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 125 тысяч рублей. Наградил семьи заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. Он поздравил собравшихся с Днем матери, по случаю которого прошло праздничное мероприятие "Мама – мой ангел-хранитель".

Собралось 5 тысяч 700 человек из числа многодетных семей. Перед ними выступили известные артисты, а также дети – победители творческих конкурсов.

Почетным знаком "Родительская слава города Москвы" награждаются родители, в том числе усыновители, постоянно проживающие в Москве не менее 10 лет и состоящие в браке, заключенном в соответствии с федеральным законодательством, воспитывающие или воспитавшие пятерых и более детей достойными гражданами Российской Федерации. За 2009–2014 годы награды получили 177 многодетных семей Москвы.

Напомним, в октябре Сергей Собянин вручил 42 многодетным московским родителям орден "Родительская слава" и медаль ордена "Родительская слава". Всего в их семьях воспитывается более 130 детей.

По словам мэра, ежегодно в городе увеличивается количество многодетных семей. Москва бьет рекорды по рождаемости. В этом году более 100 тысяч детишек пошли в первый класс – еще один рекорд. И, конечно, такой детский бум рождаемости ставит перед городом новые серьезные и приятные задачи. Это строительство новых детских дошкольных учреждений, школ, поликлиник, больниц.