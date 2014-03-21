Телеканал "Москва 24" получил премию "Focus Awards-2013"

Фото: M24.ru

В Москве прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии "Focus Awards-2013".

Редакция портала Geometria.ru выбрала лауреатов в 14 номинациях за лучшие культурные и развлекательные мероприятия в городе за 2013 год. В число лучших попали события, собравшие на сайте наибольшее число просмотров, площадки и места с наивысшим рейтингом и представители популярных СМИ.

Телеканал "Москва 24" стал лауреатом в номинации "Пульс города: ТВ".

В число победителей также попали фильм "Елки-3" в номинации "Премьера", завод Flacon - "Культурное пространство", парк "Сокольники" - "Открытая площадка", концерт групы Limp Bizkit - "Живой звук" и другие.

Лауреаты премии получили авторские статуэтки-фотокамеры, а также подарки от партнеров премии.