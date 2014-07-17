Шеф московской полиции наградил подчиненных, предотвративших кражу

Анатолий Якунин. Фото: ИТАР-ТАСС

Глава московской полиции Анатолий Якунин наградил сотрудников полиции Юго-Западного округа за предотвращение кражи. Патрульные ОМВД по району Северное Бутово пресекли кражу "КамАЗа" стоимостью 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Патрульный экипаж обратил внимание на водителя автомобиля, который двигался по Куликовской улице, нарушая ПДД. Требование остановиться водитель проигнорировал. В ходе погони полицейским пришлось применить табельное оружие - выстрелить в воздух. Только тогда "КамАЗ" остановился.

Однако правонарушитель, выйдя из машины, набросился на полицейских с ножом. В результате патрульный вынужден был еще раз применить табельное оружие, выстрелив злоумышленнику в ногу. После этого водителя удалось задержать.

Подозреваемому оказали помощь, его жизни ничто не угрожает. Выяснилось, что грузовик был похищен со стоянки на территории района Северное Бутово. Автомобиль вернули владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Он содержится под стражей.