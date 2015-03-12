Посол Франции наградил Леонида Печатникова орденом Почетного легиона

Леонид Печатников. Фото: ТАСС/Юрий Машков

Посол Франции Жан-Морис Рипер наградил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова орденом Почетного легиона, сообщает пресс-служба посольства Франции в России.

"Приверженность общему благу, глубокое знание проблем общего здравоохранения, обогащенное практикой и, наконец, международная направленность деятельности предназначали вас для политической роли", - отметил посол в поздравительной речи.

Также он поблагодарил Леонида Печатникова за помощь в предоставлении помещения детскому саду и начальной школе лицея Александра Дюма в Москве.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Прием в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги.

Среди россиян, награжденных орденом, - врач Леонид Рошаль, телеведущий Владимир Познер, скульптор Зураб Церетели, дирижер Владимир Спиваков, режиссер Эльдар Рязанов и многие другие.

10 февраля высшую награду Франции за заслуги в деле культурного сотрудничества вручили директору музеев Московского Кремля Елене Гагариной и гендиректору Большого театра Владимиру Урину.