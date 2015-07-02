"Активный гражданин" раздаст участникам проекта медали

Фото: ag.mos.ru

Сервис городских референдумов "Активный гражданин" начал вручать медали пользователям, которые за месяц не пропустили ни одного опроса, сообщает пресс-служба проекта.

Как будет выглядеть новая награда, определили сами участники проекта: из четырех предложенных вариантов больше всего голосов набрали медали с тематическими картинками для каждого месяца, за них проголосовали 63 процента участников проекта. Эмблемы с символикой проекта можно найти в разделе "Мои профиль" во вкладке "Достижения".

Вариант оформления с номерами месяцев получил поддержку 19 процентов участников, а остальные два варианта – с номерами римскими цифрами и просто с названием месяца - набрали 10 процентов голосов.

В пресс-службе отметили, что почти 50 участников проекта предложили свои варианты награды, все они получат подарки.

Фото: ag.mos.ru

Название для награды также выбирали пользователи: 55 процентов участников проголосовали за то, чтобы медаль называлась "Знак активности", 30 процентов - за вариант "Так держать!".

Свои варианты названия предложили 7 процентов участников. Среди самых популярных – "Активный гражданин", "Мне не все равно", "За социальную активность" и "Я решаю!".

Медали доступны в новой версии мобильного приложения, которая с 29 июня доступна для смартфонов на базе iOS и Android.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН "Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ

Как ранее отмечал Сергей Собянин, электронные референдумы "Активный гражданин" за год помогли принять около 250 важных для города решений. Возможностью повлиять на процесс благоустройства в Москве, как отметил градоначальник, пользуются все больше москвичей.

"За год система референдумов под названием "Активный гражданин" приобрела значительную популярность. Ею пользуются более миллиона москвичей", – отметил мэр.