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02 февраля 2016, 15:26

Культура

Федор Бондарчук стал "Человеком года" на премии "Блокбастер"

Фото: ТАСС

В Москве прошла церемония вручения премии "Блокбастер", которой наградили самые кассовые фильмы 2015 года.

По мнению жюри премии, "Человеком года" стал режиссер и актер Федор Бондарчук. В 2015 году он снялся в главной роли в фильме "Призрак" и получил кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль", а также продюсировал вместе с Игорем Угольниковым фильм "Батальонъ", получивший 9 номинаций на "Золотого орла".

Самым кассовым российским фильмом в отечественном прокате по версии организаторов премии – журнала для профессионалов "Кинобизнес сегодня" – стал анимационный фильм "Три богатыря: Ход конем" (студия "Мельница"), собравший в прокате 963 миллионов рублей. "Лучшим продюсером", соответственно, признан сопродюсер мультфильма Сергей Сельянов. Самым успешным в зарубежном прокате стал российский анимационный фильм – "Снежная королева-2: Перезаморозка" (Wizart Animation), собравший в 2015 году более 5 миллионов долларов. Звание "Чемпиона кинопроката в России" досталось американскому анимационному фильму "Миньоны".

Лидер мирового проката "Звездные войны: Пробуждение силы (WDSSPR)" отметили в номинации "Самый кассовый фильм в формате IMAX" . Фильм так же занял третье место в "Топ-10" после "Форсажа" и "Мстителей". "Самым кассовым европейский фильмом" стал британский комедийный боевик Мэттью Вона "Kingsman: Секретная служба" (Двадцатый Век Фокс) (сборы- 649 миллионов рублей)
Спецприз " за продвижение социального кино" получила картина Алексея Петрухина "Училка" с Ириной Купченко в главной роли.

Приз имени Алексея Михалева (советского и российского переводчика, широко известного закадровым озвучиванием кинофильмов – ред.) за лучший дубляж достался американскому анимационному фильму "Головоломка".

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