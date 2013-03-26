Весенние представления для детей: Маугли, Лукоморье и Русалочка

Спектакль "Маугли". Фото: предоставлено 2do2go.ru

Редакция 2do2go.ru сделала подборку спектаклей и мюзиклов для самых маленьких.

В Театре кукол имени С.В. Образцова 30 марта пройдет спектакль "Маугли". Эту пьесу для театра написала известный драматург Нина Гернет. Спектакль впервые поставили в 1945 году Сергей Образцов и Виктор Громов. В 1987 году режиссер Владимир Кусов и художник Владимир Гарбузов предложили новую постановку "Маугли", где обитателей джунглей играли куклы, а мир дикой природы был воплощен в видеопроекциях.

31 марта в Московском театре кукол пройдет спектакль "Сказка дождя". Это история о заячьем домике и лисьем вероломстве. Куклы сделаны из натуральных органических материалов: кожи, дерева, шерстяных ниток. "История дождя" - это история волшебная и одновременно простодушная.

В концертном зале "Измайлово" 31 марта ребята смогут увидеть мюзикл "Лукоморье". В Лукоморье — стране сказочного волшебства, света и добра — растет великий Дуб. Это древо жизни, питающее силой любви и соками доброты весь живой мир. Согласно сказочному летоисчислению раз в тысячу лет в Лукоморье наступает день, когда легендарный Дуб, опоясанный златой цепью, сбрасывает листву и вновь начинает цвести, чтобы жизнь, в виде нового волшебника, могла продолжаться в сказочном мире.

Мюзикл "Русалочка" пройдет в театре "Вернадского, 13" 5 апреля. Всеми любимая и добрая сказка заиграет новыми красками на сцене.

В Московском театре ЕТ CETERA 6 апреля состоится спектакль "Тайна тетушки Мэлкин". Впервые на российской сцене поставлена малоизвестная пьеса Алана А. Милна, автора "Винни-Пуха". Спектакль "Тайна тетушки Мэлкин" — это добрая и мудрая сказка о том, что красота скрыта для равнодушных глаз, она открывается лишь любящему сердцу.