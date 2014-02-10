Форма поиска по сайту

10 февраля 2014, 14:46

Культура

О направлениях в советской музыке расскажут в "Домике Чехова"

Фото: М24

В рамках цикла лекций "Музыка 1910 – 1930-х годов" в выставочном зале "Домик Чехова" 11 февраля искусствовед, преподаватель Московской консерватории Антон Ровнер расскажет о течениях неоклассицизма и неоромантизма в советской музыке 20-х годов.

О запрещенных композиторах того же периода Ровнер прочтет лекцию 25 февраля, сообщает телеканал "Москва 24".

Каждый рассказ сопровождается выступлением камерного оркестра “Двадцатый век” под руководством Марии Ходиной.

Стоимость билета – 250 рублей.

Добавим, что лекции о русской музыке начала ХХ века в "Домике Чехова" на Малой Дмитровке организуют с декабря прошлого года.

