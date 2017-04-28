"ВКонтакте" и "Одноклассники" запускают платную подписку на музыку

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Соцсети "ВКонтакте", "Мой мир" и "Одноклассники" с 28 апреля вводят платную подписку на музыку, которая составит 149 рублей в месяц, пишут "Ведомости".

Все три соцсети принадлежат Mail.ru Group. Подписка будет доступна не только для десктопных версий соцсетей, но и в мобильных приложениях. Во-первых, ее можно будет оформить в мобильных приложениях самих "ВКонтакте", "Моего мира" и "Одноклассников" на iOS и Android. А во-вторых, подписка будет доступна в приложении Boom, созданном Mail.ru вместе с United Media Agency (UMA) Олега Бутенко.

Компания UMA стала посредником между Mail.ru Group и правообладателями. От лица Mail.ru Group именно UMA заключает лицензионные соглашения с издателями музыки.

Как пояснил представитель Mail.Ru Group, в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники" музыку можно будет слушать лишь онлайн. Тем временем приложение Boom позволит пользователям сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайн-режиме.