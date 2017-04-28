Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля 2017, 14:20

Культура

"ВКонтакте" и "Одноклассники" запускают платную подписку на музыку

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Соцсети "ВКонтакте", "Мой мир" и "Одноклассники" с 28 апреля вводят платную подписку на музыку, которая составит 149 рублей в месяц, пишут "Ведомости".

Все три соцсети принадлежат Mail.ru Group. Подписка будет доступна не только для десктопных версий соцсетей, но и в мобильных приложениях. Во-первых, ее можно будет оформить в мобильных приложениях самих "ВКонтакте", "Моего мира" и "Одноклассников" на iOS и Android. А во-вторых, подписка будет доступна в приложении Boom, созданном Mail.ru вместе с United Media Agency (UMA) Олега Бутенко.

Компания UMA стала посредником между Mail.ru Group и правообладателями. От лица Mail.ru Group именно UMA заключает лицензионные соглашения с издателями музыки.

Как пояснил представитель Mail.Ru Group, в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники" музыку можно будет слушать лишь онлайн. Тем временем приложение Boom позволит пользователям сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайн-режиме.

музыка сайты и приложения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика