"Бурановские бабушки" выпустили новый клип про свою родину

Фото: wikipedia.org/"Бурановские бабушки"
Участницы музыкального конкурса "Евровидение-2012" бабушки из удмуртского села Бураново выпустили новый клип на песню Motherland, сообщает сайт "Комсомольской правды".
В композиции Motherland ("Родина") активные пенсионерки поют о родной земле. Клип снят при поддержке телеканала "Моя Удмуртия" в рамках проекта "Эктоника".
Запись клипа заняла два месяца и проходила в разных уголках Удмуртии. Одной из "фишек" ролика стал солярный знак, выстроенный из десятков автомобилей в чистом поле.
Видео: youTube/пользователь: проект Эктоника
Бабушки представляли Россию на "Евровидение-2012" в Баку, заняв на конкурсе второе место.
Не остались "Бурановские бабушки" в стороне и от подготовки к ЧМ-2018 по футболу, выпустив клип под названием "Оле-оле".