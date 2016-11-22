"Бурановские бабушки" выпустили новый клип про свою родину

Участницы музыкального конкурса "Евровидение-2012" бабушки из удмуртского села Бураново выпустили новый клип на песню Motherland, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В композиции Motherland ("Родина") активные пенсионерки поют о родной земле. Клип снят при поддержке телеканала "Моя Удмуртия" в рамках проекта "Эктоника".

Запись клипа заняла два месяца и проходила в разных уголках Удмуртии. Одной из "фишек" ролика стал солярный знак, выстроенный из десятков автомобилей в чистом поле.

Видео: youTube/пользователь: проект Эктоника

Фольклорный ансамбль "Бурановские бабушки"

был образован более сорока лет назад. Средний возраст участниц – 70 лет. В репертуаре бабушек, помимо удмуртских и русских народных песен, разные хиты известных отечественных и зарубежных исполнителей, которые они перепевают на родном удмуртском языке.

Бабушки представляли Россию на "Евровидение-2012" в Баку, заняв на конкурсе второе место.

Не остались "Бурановские бабушки" в стороне и от подготовки к ЧМ-2018 по футболу, выпустив клип под названием "Оле-оле".