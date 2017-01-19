Композитор Рюити Сакамото анонсировал первый альбом за 8 лет

Фото: AP/Domenico Stinellis

Японский музыкант, композитор и продюсер Рюити Сакамото анонсировал выход первого оригинального сольного альбома с 2009 года, сообщает FACT Magazine.

Название и треклист пока держатся в тайне. О будущем альбоме известно только, что его выпустит лейбл Milan Records, в продаже он появится 28 апреля.

Новый альбом станет для Сакамото, которому 17 января исполнилось 65 лет, первым релизом после излечения от рака горла. О диагностированном у себя заболевании музыкант сообщил в 2014 году.