Композитор Рюити Сакамото анонсировал первый альбом за 8 лет

Фото: AP/Domenico Stinellis
Японский музыкант, композитор и продюсер Рюити Сакамото анонсировал выход первого оригинального сольного альбома с 2009 года, сообщает FACT Magazine.
Название и треклист пока держатся в тайне. О будущем альбоме известно только, что его выпустит лейбл Milan Records, в продаже он появится 28 апреля.
Новый альбом станет для Сакамото, которому 17 января исполнилось 65 лет, первым релизом после излечения от рака горла. О диагностированном у себя заболевании музыкант сообщил в 2014 году.
Сакамото широко известен как автор саундтреков. Среди фильмов, над музыкой к которым он работал, – картины Бернардо Бертолуччи "Последний император" (1987), "Под покровом небес" (1990) и "Маленький Будда" (1993). На счету композитора премии "Оскар", BAFTA, "Грэмми" и два "Золотых глобуса". Последняя на сегодня лента в его фильмографии – "Выживший" Алехандро Гонсалеса Иньярриту (2015). Над музыкой к оскароносному фильму с Леонардо Ди Каприо Сакамото работал с музыкантами Альва Ното и Брайсом Десснером.
Свой первый сольный альбом The Thousand Knives of Ryūichi Sakamoto Сакамото выпустил в 1978 году, последний, Out of Noise, – в 2009-м.