Мелодии из "Титаника" и "Джеймса Бонда" прозвучат в исполнении духового ансамбля

Концерт "Музыка Мирового кино"
Самые известные саундтреки в исполнении Брасс-ансамбля солистов Большого театра России
Дата: 5 декабря
Место: Павловская, д.6, Арт-кафе "Дуровъ"
Фото предоставлено пресс-службой брасс-ансамбля
Ради чего идти: солисты оркестра главного театра страны исполнят популярные композиции из кинофильмов "Титаник", "Миссия невыполнима", "Пираты Карибского моря", "Крестный отец", "Джеймс Бонд" и другие любимые и хорошо известные каждому мелодии.
Что еще: все музыкальные композиции будут сопровождаться виде-нарезкой из соответствующих фильмов.
Цена: от 800 рублей