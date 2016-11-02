Мелодии из "Титаника" и "Джеймса Бонда" прозвучат в исполнении духового ансамбля

Концерт "Музыка Мирового кино"

Самые известные саундтреки в исполнении Брасс-ансамбля солистов Большого театра России

Дата: 5 декабря

Место: Павловская, д.6, Арт-кафе "Дуровъ"

Фото предоставлено пресс-службой брасс-ансамбля

Ради чего идти: солисты оркестра главного театра страны исполнят популярные композиции из кинофильмов "Титаник", "Миссия невыполнима", "Пираты Карибского моря", "Крестный отец", "Джеймс Бонд" и другие любимые и хорошо известные каждому мелодии.

Что еще: все музыкальные композиции будут сопровождаться виде-нарезкой из соответствующих фильмов.

Брасс-ансамбль солистов Большого театра России регулярно выступает на различных фестивалях с репертуаром из популярных классических, джазовых и эстрадных мелодий, а также классикой – сочинениями Баха, Шостаковича или Гершвина. Участники ансамбля выступали на лучших мировых сценах от лондонской оперы Ковент Гарден и нью-йоркского Линкольн-центра до токийского "Зал Уено".



Цена: от 800 рублей