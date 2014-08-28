По московским меркам: Двухсотлетний шоколад

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Шоколад и леденцы, торты и пирожные - продукты, которые любят дети и взрослые во всем мире. Во многих городах шоколадные традиции передавались из поколения в поколение, а основанные кондитерские фабрики становились не просто местом изготовления сладостей по собственному рецепту, но и настоящей достопримечательностью.

Одним из старейших кондитерских предприятий Москвы, да и всей России, является "Кондитерский концерн "Бабаевский". Его основателем был крепостной Степан Николаев, поставлявший различные сладости к столу своей барыни Анны Петровны Левашовой. Особенным вкусом отличались абрикосовое варенье и пастила. Помещица отпустила Степана в Москву, чтобы он смог зарабатывать на кондитерском поприще, с уговором выплачивать ей определенную сумму в виде оброка. К концу своей жизни Степану удалось заработать на вольную себе и выкупить из крепостного права всю свою семью. В 1804 году он окончательно переехал в Москву и, занимаясь привычным делом вместе с семейством, быстро завоевал доверие клиентов. За искусные абрикосовые сладости Степана прозвали Абрикосовым, позже его дело было зарегистрировано как товарищество "А.И.Абрикосов и Сыновья".

Фото: m24.ru

Со временем семейная мастерская была механизирована, в 70-х годах XIX столетия в ней появилась паровая машина. Предприятие стало крупнейшим производителем российского масштаба, получившим почетное звание - "Поставщик Двора его Императорского Величества". После Октябрьской революции кондитерская фабрика была национализирована, в годы НЭПа передана в аренду, а затем - в ведение "Моссельпрома". Свое нынешнее имя она получила в 20-е годы прошлого столетия в честь Петра Акимовича Бабаева, председателя Сокольнического райисполкома. Правда, еще несколько лет на этикетках кондитерской продукции в скобках упоминалось имя бывшего владельца Абрикосова, завоевавшее авторитет у покупателей. "Фабрика им. рабочего П.А.Бабаева" в довоенные годы специализировалась на производстве карамели, ириса и монпансье, а после Победы наладила выпуск шоколада.

Сегодня "Кондитерский концерн "Бабаевский" входит в холдинг "Объединенные кондитеры" наряду с другими крупнейшими предприятиями - "Рот Фронт" и "Красный Октябрь". На их базе создан Музей истории шоколада и какао, где регулярно проводятся тематические экскурсии.

Свои традиции хранят и старейшие кондитерские фабрики в разных точках земного шара. Так, в испанском городке Вильяхойоса, считающемся "городом шоколада", первая шоколадная фабрика была открыта еще в XVIII веке. В 1824 году в Великобритании появилась широко известная ныне компания "Cadbury", официальный поставщик королевского двора. Через четверть века в Сан-Франциско, одной из "шоколадных" столиц мира, была создана фабрика "Ghirardelli" с полным производственным циклом - сегодня это самое старое кондитерское предприятие в Соединенных Штатах.