Музей Москвы продемонстрирует "Единство непохожих"

Фото ИТАР-ТАСС

Музей Москвы начиная с 25 июля представляет выставочный проект "Москва -– единство непохожих". На фасаде Провиантских складов, в которых с позапрошлого года располагается музейный комплекс, появятся фотографии горожан разных национальностей и профессий, отображающие период с начала XX века по настоящее время, сообщает столичный департамент культуры.



На фасаде будут размещены 32 масштабные фотографии, хорошо заметные проезжающим по Садовому кольцу и пешеходам, находящимся на противоположной стороне Зубовского бульвара.

Проект призван показать, как за последние 100 лет изменились московские типажи и сам город.

На представленных музеем фото можно увидеть продавцов-лоточников дореволюционных времен, советских физкультурников на Красной площади, читателей "Советской России" 60-х годов, городские гуляния середины XX века, современную красавицу, строящуюся гостиницу "Москва", октябрят с первомайскими транспарантами и новостройки из стекла и бетона.

"У нас есть возможность использовать какие-то нестандартные решения, например вынести часть нашего фотоархива на фасад здания. "Москва - единство непохожих" - это наша попытка соединить прошлое с настоящим, сравнить две эпохи. С одной стороны, мы показываем, как изменились люди и город за последний век, и это первый проект такого рода в музее; с другой - приглашаем всех в Музей Москвы проникнуться историей нашего города", - сказала директор музея Москвы Алина Сапрыкина.



Выставка продлится до 15 августа.

Музей Москвы - один из старейших музеев города - был создан в 1896 году по инициативе Московской городской Думы. Фонды музея насчитывают более 1 миллиона единиц хранения. В 2006 году музею были переданы здания Провиантских складов, куда он переехал в 2011 году.