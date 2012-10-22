"Известия": Раз в неделю федеральные музеи будут работать до 21.00

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году федеральные музеи перейдут на новый график работы. В один из будних дней их двери будут открыты до 21.00. Соответствующий приказ подготовили в Минкульте.

Более 30 московских музеев в этом году уже работают по новому графику: единый продленный день для них – четверг. При этом самые крупные столичные музеи находятся в федеральном подчинении.

Инициаторы нововведения надеются таким способом привлечь в музеи работающих людей. В настоящее время больше половины посетителей – дети и пенсионеры, имеющие льготы, пишут "Известия".

День для поздней работы музеев регионы будут выбирать самостоятельно. При этом дополнительного финансирования в связи с продлением часов работы учреждения культуры не получат. Эксперты считают, что деньги придут вместе с новой платежеспособной аудиторией.

По словам профильного отдела Министерства культуры Владимира Фомина, в музеях будут разработаны программы вечерних тематических мероприятий. Так, Музей Востока в Москве, например, мог бы устраивать встречи для любителей йоги или оккультизма, считает Фомин.

На продленный режим не перейдут лишь Музеи Московского Кремля. Это связано с тем, что кремлевская резиденция президента является охранной зоной, расписанию которой подчиняются учреждения культуры, пояснили в пресс-службе Музеев Московского Кремля.

Как рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, с крупнейшими музеями страны обсуждается возможность устраивать бесплатное посещение музеев в праздники, как это делается в Европе.

Однако у московских музеев есть опыт неудачного эксперимента в этом направлении. В новогодние праздники они работали бесплатно, после чего жаловались на переполненные залы и сломанные экспонаты.