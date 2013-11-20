Мосгордума готова вернуть студентам льготы на посещение музеев

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Столичные депутаты в 1 чтении одобрили поправки в федеральный закон "О культуре", позволяющие студентам бесплатно посещать музеи и выставочные залы.

Напомним, что принятый ранее закон утратил силу 1 сентября 2013 года, в результате чего тысячи студентов остались без права на бесплатное посещение музеев.

Сергей Собянин в срочном порядке отдал распоряжение временно впускать в столичные музеи бесплатно всех студентов дневного отделения. Однако мэр города не мог повлиять на федеральные культурные учреждения.

Законопроект был внесен в Государственную Думу 8 октября главами комитетов по культуре и образованию Станиславом Говорухиным и Вячеславом Никоновым.

Предполагается, что бесплатно посещать музеи смогут бакалавры, специалисты и магистры.

Стоит также напомнить, что абсолютно граждане могут бесплатно посещать музеи Москвы каждое третье воскресенье месяца, в дни зимних каникул, в Дни исторического и культурного наследия Москвы (18 апреля, 18 мая), в Ночь музеев и в День города.