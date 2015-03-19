Сегодня в СМИ: запрет на селфи-штативы и панельные дома новых серий

Фото: M24.ru

Участники расследования убийства Бориса Немцова заинтересовались отставным офицером чеченского батальона

СКР, расследующий дело об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, поручил оперативным службам разыскать экс-офицера батальона "Север" внутренних войск МВД Руслана Геремеева, пишет "Коммерсантъ".

Опираясь на показания двух обвиняемых в убийстве, следствие сделало вывод о его возможной причастности к громкому преступлению. Однако от своих показаний фигуранты уже отказались, поэтому отставного майора Геремеева, имеющего влиятельных родственников в Чечне, хотят допросить лишь в качестве свидетеля.

Валентин Юдашкин создаст "модный" проект в Подмосковье

Российский модельер Валентин Юдашкин предложил правительству Московской области построить легкопромышленный дизайнерский кластер, инвестиции в который могут составить 200-250 миллионов долларов, сообщает "Коммерсантъ".

В Подмосковье расположено более 200 текстильных предприятий, в прошлом году они отгрузили товара на 23,3 миллиарда рублей. Образовательный комплекс кластера позволит решить, например, проблему нехватки квалифицированных кадров отрасли.

Росавтодор рассказал, какие трассы попадут под сокращение

Росавтодор планирует в 2015 году урезать финансирование дорожного строительства на 28 процентов (36,8 миллиарда рублей) в рамках общего сокращения трат федерального бюджета, передает "Коммерсантъ".

В связи с этим приступать к реализации новых дорожных проектов в 2015 году не будут, а ранее запущенные стройки могут частично заморозить. Это может отразиться на реконструкции таких объектов, как кольцевая автомобильная дорога в Санкт-Петербурге, трассы М8 "Холмогоры" и М5 "Урал" в Московской области.

"Аэрофлот" составил "черный список" пассажиров

Росавиация предлагает ввести жесткие меры против пассажиров, хулиганящих во время авиарейсов, пишет "РБК".

Авиакомпании уже ведут неофициальные черные списки дебоширов, но отказать им в перевозке пока не могут по закону.

Как дешевые собственные бренды помогают торговым сетям в кризис

Ритейлеры из года в год увеличивают заказы на выпуск товаров под собственными торговыми марками (СТМ) - в некоторых категориях доля таких товаров превышает 30 процентов, сообщает "РБК".

Производители работают по этим заказам с минимальной маржой. Крупнейшие сети наращивают доли собственных торговых марок в ассортименте, хотя в общем объеме продаж продовольственных товаров в стране в 2014 году СТМ занимали не больше 3,3%.

В Подмосковье водителей обяжут раскошелиться за снятие машины с эвакуатора

В Подмосковье разработали проект областного регламента по эвакуации транспортных средств. В документе закреплена такая норма, как возврат транспортных средств, если они уже погружены на эвакуатор, за отдельную плату. Плата эта составляет половину стоимости эвакуации, передает "Российская газета".

Напомним, что в Подмосковье стоимость эвакуации составляет 4500 рублей. То есть снять машину с эвакуатора будет стоить 2250 рублей. Предполагается, что эти деньги надо оплатить не сразу, а в течение недели.

Созданы спецподразделения судебных приставов по сносам самостроя и штрафам ГИБДД

Судебные приставы Москвы внедряют новую форму работы: они создают специализированные отделы службы для выполнения дел особой категории, пишет "Российская газета".

Например, сносом незаконных построек и выселением занимается межрайонный отдел по особым производствам неимущественного характера. За год в столице были выселены по решениям судов жильцы более 500 квартир.

С 2016 года столица переходит на строительство домов по новым сериям

В столице разработали разработали новые критерии к так называемым сериям повторного применения. Буквально в апреле они будут утверждены правительством Москвы, сообщает "Российская газета".

Продлять жизнь устаревшим многоэтажкам в связи с кризисом власти не собираются. А потому ДСК представляют сейчас проекты, которые начнут реализовывать буквально через полгода.

Селфи-штативы признали опасными для музеев

Штативы для селфи могут быть опасными для музейных экспонатов, пишет "Российская газета".

Американцы, похоже, первыми столкнулись в музеях с очередным витком гаджетомании - в виде монопода для смартфона. В итоге в МоМА, Смитсоновском институте дизайна, за ними и в французском Версале использовать селфи-палку в залах запретили.