В столице стартует новый цикл лекций о науке "Ученые - детям"

Фото: experimentanium.ru

5 октября в музее "Экспериментаниум" стартует новый цикл лекций "Ученые – детям", направленный на то, чтобы рассказать детям о науке и вызвать у них интерес к новым знаниям. В рамках проекта выступят химики-технологи, астрономы, авторы головоломок, ученые-астрофизики, специалисты в области нанотехнологий, биологи, психофизиологи и другие ученые.

В музее "Экспериментаниум" будут проходить еженедельные лекции, первая из которых посвящена подводной жизни холодных морей. Расскажет об этом подводный фотограф, начальник водолазной станции Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов.

"Идея проекта "Ученые - детям" лежит на поверхности. Цель нашего музея - заинтересовать человека наукой, пробудить в нем любознательность", - сообщил научный консультант музея Антон Захаров.

Лекции рассчитаны на детей от 10 лет и будут идти до 14 декабря. Лекции проходят бесплатно для посетителей музея.