Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

18 февраля, 11:01

В Московском зоопарке открылся музей

музеи Московский зоопарк

Фото: facebook.com/MoscowZoo

Музей Московского зоопарка открылся для посетителей, сообщает пресс-служба зоосада на своей странице в Facebook. Он расположен в старейшем здании на территории - в Доме жирафа.

В музее можно узнать, каким Московский зоопарк был 150 лет назад, как устроена кухня для зверей, как работают киперы, зоологи, ветеринары и другие специалисты зоосада. Попасть в музей можно только с экскурсией, предварительно записавшись по телефону: 8-499-255-53-75. Посетить экспозицию могут как взрослые, так и дети старше 10 лет.

Напомним, 12 февраля в зоопарке заработал открытый лекторий. Лекции проходят каждый второй четверг в 19:30 в новом зале в башне у главного входа. Посетить их можно бесплатно. Желающим прийти на лекцию нужно зарегистрироваться по электронной почте public_lectures@moscowzoo.ru, прислав полностью имя, фамилию и отчество.

Ранее Московский зоопарк отменил плату за вход на все внутренние выставки, в том числе выставки амфибий и рептилий, а также в Экзотариум и Оранжерею. Теперь гости могут посетить их по единому билету, стоимость которого составляет для взрослых 400 рублей (для детей и других льготных категорий - бесплатно).

Сюжеты: Как работает столичный зоопарк Добрые новости

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать