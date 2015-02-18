В Московском зоопарке открылся музей

Фото: facebook.com/MoscowZoo

Музей Московского зоопарка открылся для посетителей, сообщает пресс-служба зоосада на своей странице в Facebook. Он расположен в старейшем здании на территории - в Доме жирафа.

В музее можно узнать, каким Московский зоопарк был 150 лет назад, как устроена кухня для зверей, как работают киперы, зоологи, ветеринары и другие специалисты зоосада. Попасть в музей можно только с экскурсией, предварительно записавшись по телефону: 8-499-255-53-75. Посетить экспозицию могут как взрослые, так и дети старше 10 лет.

Напомним, 12 февраля в зоопарке заработал открытый лекторий. Лекции проходят каждый второй четверг в 19:30 в новом зале в башне у главного входа. Посетить их можно бесплатно. Желающим прийти на лекцию нужно зарегистрироваться по электронной почте public_lectures@moscowzoo.ru, прислав полностью имя, фамилию и отчество.

Ранее Московский зоопарк отменил плату за вход на все внутренние выставки, в том числе выставки амфибий и рептилий, а также в Экзотариум и Оранжерею. Теперь гости могут посетить их по единому билету, стоимость которого составляет для взрослых 400 рублей (для детей и других льготных категорий - бесплатно).