14 октября 2013, 13:11

Культура

В московских музеях выросли цены на билеты

Фото: m24.ru

Накануне осенних каникул поднялись цены на билеты во многие музеи Москвы, отмечают туроператоры. Цены подняли практически все частные музеи.

По прогнозам, подорожание билетов и программ ожидается в ноябре во многих дворцово-усадебных комплексах и государственных музеях, сообщили в ассоциации туроператаров России.

В некоторых музеях стоимость билетов увеличилась в два раза. Например, входные билеты во Дворец Царя Алексея Михайловича в Коломенском месяц назад еще стоили 20 рублей для школьников, теперь 50. Стоимость взрослых билетов в музей Пушкина увеличилась на 100 рублей (теперь они стоят 400 рублей). Также на 30% подорожали билеты на экскурсию по киноконцерну "Мосфильм".

Многие туроператоры считают такое подорожание необоснованным, тем более что в январе 2014 года многие московские музеи уже поднимали цены. Даже если подорожание небольшое, оно существенно сказывается на стоимости групповых экскурсий.

