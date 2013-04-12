Библиотеки на колесах начнут работать в рамках акции "Библионочь"

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках международной сетевой акции "Библионочь", которая пройдет с 19 на 20 апреля, стартует спецпроект "Библиофары". Организаторы задумали "поставить на колеса" библиотеки.

Микроавтобусы привезут книги в те регионы, где нет ни музеев, ни библиотек, ни магазинов с литературной продукцией.

Доставку планируют осуществлять благодаря мобильному комплексу информационно-библиотечного обслуживания, сообщили в столичном департаменте культуры.

Напомним, что "Библионочь" проходит в столице во второй раз. В этом году акция объединена темой: "Большое литературное путешествие". Как рассказал глава ведомства Сергей Капков, в проекте "Библионочь-2013" примут участие культурные учреждения из разных городов России, география участников довольно обширна.

Участники масштабного проекта (а в Москве их порядка 100): библиотеки, музеи, галереи, культурные центры, книжные магазины. Сотрудники этих учреждений проведут мастер-классы, литературные квесты, конкурсы, встречи с писателями.

В каждом учреждении своя программа. Так, в библиотеке Толстого состоится пижамная вечеринка, в Российской государственной детской библиотеке организуют танцевальный флешмоб, в культурном центре "ЗИЛ" обсудят произведения братьев Стругацких, а в библиотеке Волошина пройдет цикл лекций, посвященных культуре Египта, Китая и Индии. В свою очередь детские библиотеки организуют "Библиосумерки" - вечерние мероприятия для юных книгочеев.

В рамках акции запланирован "Читательский марафон". В ночь с 19 на 20 апреля популярные у россиян писатели и поэты встретятся со своими читателями в формате онлайн-конференции.

"Российская государственная библиотека впервые в своей истории пустит посетителей в 19-ярусное хранилище. Экскурсия для первой группы начнется в 18.00. Гости увидят книги, с которых начиналась история библиотеки, машину для очищения от пыли, познакомятся с работой пневмочты, посмотрят редкие, драгоценные книжные экземпляры", - добавили в ведомстве

Еще одно уникальное мероприятие запланировано в Государственном литературном музее, где 18 апреля можно будет послушать архивные записи голосов классиков XIX и XX века.

В Москве участниками акции станут более 77 библиотек. Среди них будет и Российская государственная библиотека имени В.И. Ленина, которая готовит свой собственный спецпроект.

Добавим, что прошлом году в акции приняли участие более 750 организаций по всей стране. В Москве свои двери посетителям открыли 30 библиотек, Центр современного искусства "ВИНЗАВОД", Дизайн-завод "Флакон", книжный магазин "Библио-Глобус" и многие другие.