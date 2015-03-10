Форма поиска по сайту

10 марта 2015, 11:28

Культура

Захвативший заложников в музее МВД сдался полиции

В музее МВД мужчина удерживал в качестве заложницы бывшую жену

Мужчина, захвативший заложников в музее МВД, сдался полиции, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемый приехал на работу к бывшей супруге. Между ними возник конфликт по вопросу места жительства их ребенка, и мужчина взял бывшую жену в заложники. В ходе переговоров мужчина согласился отпустить потерпевшую.

Напомним, ЧП произошло утром 10 марта в здании на Селезневской улице. Там мужчина захватил заложника, на место были стянуты сотрудники полиции, район оцепили.

музеи заложники чп

Главное

