В музее МВД мужчина удерживал в качестве заложницы бывшую жену

Мужчина, захвативший заложников в музее МВД, сдался полиции, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемый приехал на работу к бывшей супруге. Между ними возник конфликт по вопросу места жительства их ребенка, и мужчина взял бывшую жену в заложники. В ходе переговоров мужчина согласился отпустить потерпевшую.

Напомним, ЧП произошло утром 10 марта в здании на Селезневской улице. Там мужчина захватил заложника, на место были стянуты сотрудники полиции, район оцепили.