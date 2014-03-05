Фестиваль музейных программ для детей организуют в "Царицыно"

Фото: музей-заповедник "Царицыно"

Фестиваль детских музейных интерактивных программ "Царицынские увеселения в Большом дворце" состоится 16 марта в музее-заповеднике "Царицыно". Маленькие посетители и их родители окунутся в атмосферу XVIII века – в то время, когда по указу Екатерины II создавался царицынский ансамбль.

В этот день для самых маленьких (дети от 4 до 6 лет) организуют музейный спектакль "Вы поедете на бал?" С музыкой, этикетом и танцевальными традициями XVIII века малышей познакомит сказочный персонаж Золушка. Для учеников 1-4 классов проведут программу "Сказка императрицы, или в поисках розы без шипов", в рамках которой дети познакомятся с произведениями Екатерины II. Речь идет, например, о сказке о царевиче Хлоре, которую императрица написала для своих внуков Александра и Константина.

Программы "Дворцовые увеселения" и "Ах, это дачное Царицыно" предназначены для старшеклассников. Ребята будут разучивать элементы старинных танцев, узнают тайный язык цветов и примут участие в играх, которые были популярны в XVIII-XIX веках.

Также в рамках фестиваля организуют мастер-классы. Гостям покажут подлинные произведения декоративно-прикладного искусства прошлых веков.

Как сообщили организаторы мероприятий, Большой дворец отныне станет площадкой для проведения различных музейных образовательных программ.

Участие в фестивале бесплатно для всех желающих.