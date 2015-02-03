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Новости культурного мира

03 февраля 2015, 18:28

В музее ВОВ на Поклонной горе появится панорамная 3D-видеопроекция

музеи Поклонная гора 3D ВОВ инсталляции

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

В зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе появится инсталляция с панорамной 3D-видеопроекцией. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Видеоряд будет проецироваться на стены и купол зала Славы. С помощью инсталляции планируется создать захватывающее светозвуковое представление, которое погрузит посетителей музея в атмосферу важнейших событий Великой Отечественной войны и расскажет о наиболее выдающихся боевых и трудовых подвигах русского народа.

Исполнитель должен обеспечить освещение, дополняющее видеоэкспозицию, установить музыкальное оборудование, разработать видеоролики. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 февраля 2015 году, электронный аукцион состоится 24 февраля.

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Максимальная цена контракта составляет 110 миллионов рублей. Конкурс объявлен на поставку оборудования для "создания инсталляции широкоформатной видеоэкспозиции, состоящей из системы видеопроекции и художественного освещения со звуковым сопровождением".

Ранее сообщалось, что к 70-летию Великой Победы в Москве для школьников открыли онлайн-музей "Солдаты Победы". Участники виртуальной экскурсии могут увидеть медали и награды, послушать лекции об истории своей страны. Также школьников знакомят с воспоминаниями ветеранов о войне на основе интервью, писем и дневников времен ВОВ.

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