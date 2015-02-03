В музее ВОВ на Поклонной горе появится панорамная 3D-видеопроекция

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

В зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе появится инсталляция с панорамной 3D-видеопроекцией. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Видеоряд будет проецироваться на стены и купол зала Славы. С помощью инсталляции планируется создать захватывающее светозвуковое представление, которое погрузит посетителей музея в атмосферу важнейших событий Великой Отечественной войны и расскажет о наиболее выдающихся боевых и трудовых подвигах русского народа.

Исполнитель должен обеспечить освещение, дополняющее видеоэкспозицию, установить музыкальное оборудование, разработать видеоролики. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 февраля 2015 году, электронный аукцион состоится 24 февраля.

Максимальная цена контракта составляет 110 миллионов рублей. Конкурс объявлен на поставку оборудования для "создания инсталляции широкоформатной видеоэкспозиции, состоящей из системы видеопроекции и художественного освещения со звуковым сопровождением".

Ранее сообщалось, что к 70-летию Великой Победы в Москве для школьников открыли онлайн-музей "Солдаты Победы". Участники виртуальной экскурсии могут увидеть медали и награды, послушать лекции об истории своей страны. Также школьников знакомят с воспоминаниями ветеранов о войне на основе интервью, писем и дневников времен ВОВ.