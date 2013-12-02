Город: Департамент культуры города Москвы

Департамент культуры города Москвы

Сайт: kultura.mos.ru Адрес: 107031, г.Москва, улица Неглинная, д.8/10 Телефон: +7 (495) 621-9864; факс +7 (495) 624-0172



У департамента культуры города Москвы порядка 40 направлений, в том числе управление общеобразовательными учреждениями в сфере культуры, утверждение цен на обучение в детских школах искусств, разработка городских программ и законопроектов в сфере культуры, поддержание национальных культурных центров, благоустройство парков и другие.

В введении департамента находятся театры, концертные организации, образовательные учреждения сферы культуры и искусства, публичные библиотеки, музеи, выставочные залы, кинотеатры, парки культуры и отдыха и т.д.