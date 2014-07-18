Кинопремьеры недели: война с обезьянами и смелый фармацевт

Вторая часть боевика о противостоянии обезьян и людей, история талантливых танцоров, смелый неудачник Даг и свадьба с сюрпризом от любимой дочери. Сетевое издание M24.ru рассказывает, какие картины смотреть на этой неделе.

Безумство приматов

На большой экран выходит фантастический боевик "Планета обезьян: революция". Продолжение ленты "Восстание планеты обезьян", снятой в 2011 году, рассказывает о жизни Земли через 10 лет после того, как генетически модифицированные приматы привели человечество к катастрофе. В новой части сиквела численность разумных обезьян увеличилась, и конфликт между людьми и животными достигает невиданных масштабов. Надвигается война, которая решит, кто будет управлять миром.

Фото: imdb.com

У "Революции" новый режиссер: место Руперта Уайатта занял автор "Монстро" Мэтт Ривз. Актерский состав тоже значительно изменился. Игравший роль второго плана Энди Серкис, теперь - главный герой, а Джеймса Франко мы уже не увидим. Также в картине сыграли Гари Олдман, Джейсон Кларк и Кери Рассел.

Талантливый Лас-Вегас

Фото: imdb.com

Действие пятой части мелодрамы об уличных танцовщиках "Шаг вперед: Все или ничего" разворачивается в Лас-Вегасе. Сюжет традиционно для этой кинофраншизы наполнен музыкой, талантливыми танцорами и любовью. Самоучка Шон (Райан Гузман) и его подружка Энди (Бриана Эвиган) мечтают прославиться и показать свои способности профессионалам мирового уровня. Для это герои отправляются на престижный "баттл" и отчаянно борются со знаменитыми дэнс-командами за победу.

Даг и его подружка

Фото: imdb.com

Сэм Рокуэлл и Оливия Уайлд исполнили главные роли в комедии "Любовь по рецепту и без". По сюжету обаятельная девушка Элизабет открывает новому приятелю Дагу глаза на мир. Оказывается, можно получать от жизни удовольствие, заниматься любимым делом и быть популярным у девушек. Фармацевт Даг кардинально меняется под влиянием подруги, но заходит слишком далеко. Кажется, в один день герою придется заплатить за все ошибки.

Дорогая, у наших детей проблемы

Фото: страница фильма на Facebok

В прокат выходит французская комедия о слегка нетолерантных родителях "Безумная свадьба". У интеллигентной и воспитанной семейной пары парижан по фамилии Верней четыре взрослые дочери. Мать и отец любят девочек и искренне желают им счастливой жизни супружеской жизни. Три старшие дочери обрели личное счастье, но на сердце родителей неспокойно. Супругами героинь стали китаец, араб и еврей. В буржуазном французском обществе интернациональные браки приравниваются к провалу, и друзья и родственники семьи Верней испытывают шок с каждой свадьбой. Финальный сюрприз преподносит младшая дочь - девушка выходит замуж за чернокожего по имени Шарль.

Кролик-спаситель

Фото: premiumfilm.ru

Премьера для самых маленьких - анимационное приключение "За тридевять земель". Мультфильм рассказывает о бесстрашном кролике Йохане, который отправляется на поиски мамы в царство Короля Перьев. Оказывается, оттуда нет пути назад, и герой вынужден либо пропасть на незнакомой земле, либо спасти всех жителей королевства и свою маму.