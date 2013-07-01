Создатель "Ну, погоди!" Александр Курляндский отмечает 75-летие

Фото: ИТАР-ТАСС

1 июля свое 75-летие отмечает писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств России, член Союза писателей и кинематографистов России Александр Курляндский. Известность он получил как автор сценариев к мультфильмам, в частности к популярному отечественному сериалу "Ну, погоди!".

Именно этот мультфильм стал его дебютом в мультипликации. Кроме того, Александр Курляндский придумал таких персонажей, как Великолепный Гоша и Блудный Попугай, он - автор сценариев "Только для взрослых", "Спасибо, аист!", "Баба-Яга против", "Встречайте бабушку", а также множества книг и произведений для детей.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. В 1961 году закончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева, работал прорабом на стройках. Профессионально заниматься литературой и писать сценарии к мультфильмам он начал в 1964 году.

Печатался в таких изданиях, как "Литературная газета", "Юность", "Неделя" и другие. Писал для эстрады, телевидения и радио. Его сюжеты показывали в киножурналах "Фитиль" и "Ералаш".

В 1967 году Курляндский дебютировал как сценарист в фильме "Штурмовщина", а в 1968 году представил публике первый выпуск мультфильма "Ну, погоди!".

Кроме того, он пишет и для взрослых читателей - пародийный боевик "Тринадцатая ножка Буша", книга "Тайны кремлевских подземелий", "Последний чемпион" (в соавторстве с Эдуардом Успенским).

Александр Курляндский ведет здоровый образ жизни, у него был первый разряд по шахматам и по футболу. Сейчас, даже будучи в преклонном возрасте, известный сценарист не забывает про ежедневную утреннюю зарядку.

Со своим другом и будущим коллегой по созданию сериала "Ну, погоди!" Аркадием Хайтом Курляндский познакомился в институте, они вместе писали сценарии для капустников.

Александра Курляндского поздравил с 75-летием президент России Владимир Путин. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:

"Многогранный, самобытный талант, увлеченность и трудолюбие позволили Вам добиться успеха на самых разных направлениях творческой деятельности. Но главным Вашим призванием стала мультипликация. Зрители всегда с огромным интересом встречали Ваши новые работы, которые и сегодня по праву считаются настоящей классикой жанра".

Кроме того, президент пожелал имениннику здоровья и всего самого доброго.

Материал подготовлен по информации из открытых источников