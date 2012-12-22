В паспортах москвичей может появиться графа с группой крови

У москвичей в паспорте может появиться графа с группой крови

У москвичей в паспорте может появиться обязательная графа с группой крови. Законопроект с этой инициативой уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Кроме того, депутаты собираются дополнить паспортные данные граждан информацией о номере ИНН и национальности обладателя документа. Ожидается, что они будет необязательными, то есть их можно будет добавить по желанию гражданина.

Графа "национальность" существовала в паспортах с 1974 по 1990 год.

О сроках реализации проекта, в случае если законопроект будет принят, пока не сообщается.