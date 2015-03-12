Живой диалог властей с гражданами может решить любую проблему – Бирюков

Фото: Евгения Смолянская/M24.ru

Столичные власти ведут живой диалог с гражданами, что помогает решить любую проблему. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, регулярные встречи руководителей всех органов исполнительной власти столицы с населением – важный инструмент развития города. "Мы сегодня правительство открытое, к нам обращаются люди на порталы, мы с ними ведем диалог. Но живой диалог с представителями власти для москвичей очень важен", – передает корреспондент M24.ru слова Бирюкова.

Он добавил, что власти проводят ежемесячные встречи с населением по поручению Сергея Собянина, и это имеет положительный результат. "Мы слышим, что наболело у жителя того или иного микрорайона, района, округа в целом. Москвичи видят, что власти реагируют и вносят свои предложения по улучшению быта, комфорта, в целом ситуации в городе", – сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что если житель обращается с тем или иным вопросом, и его можно решить в рамках московской правовой базы, это надо обязательно делать.

Ранее сообщалось, что в марте префекты, руководители департаментов, заместители мэра и начальники инспекций проведут с москвичами 10 встреч.

Чиновники планируют обсудить с населением празднование 70-летие победы Великой Отечественной войны, развитие ЖКХ, культуры, спорта, дорожной инфраструктуры, а также системы образования.