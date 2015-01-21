Бьорк выложила в сеть альбом Vulnicura за два месяца до релиза

Обложка альбома Vulnicura
Певица Бьорк выложила в сеть альбом Vulnicura, который должен был выйти в марте. Пластинку уже можно купить в iTunes
Причина раннего выхода альбома – слив пиратской версии в интернет.
В своем обращении к фанатам певица написала, что музыку к песням она писала с Arca и John Flynn в течение трех лет, а сам альбом посвящен расставанию.
Бьорк не только написала музыку к фильму "Танцующая в темноте" Ларса фон Триера, но также сыграла в нем главную роль, получив приз как лучшая актриса. Сам фильм удостоился "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.
В 2015 году в MoMA покажут выставку по мотивам творчества Бьорк, которая охватит период ее сольной карьеры.
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