Бьорк выложила в сеть альбом Vulnicura за два месяца до релиза

Обложка альбома Vulnicura

Певица Бьорк выложила в сеть альбом Vulnicura, который должен был выйти в марте. Пластинку уже можно купить в iTunes

Причина раннего выхода альбома – слив пиратской версии в интернет.

В своем обращении к фанатам певица написала, что музыку к песням она писала с Arca и John Flynn в течение трех лет, а сам альбом посвящен расставанию.

Bjork (Бьорк) - исландская певица, актриса и композитор. Стала известной будучи вокалисткой в альтернативной рок-группе the Sugarcubes. Сольную карьеру Бьорк начала в 1993 году, ее первая работа Debut стала одним из первых альбомов, который помог электронной танцевальной музыке стать мейнстримом. Всего было продано 4,7 миллионов копий альбома. - исландская певица, актриса и композитор. Стала известной будучи вокалисткой в альтернативной рок-группе the Sugarcubes. Сольную карьеру Бьорк начала в 1993 году, ее первая работа Debut стала одним из первых альбомов, который помог электронной танцевальной музыке стать мейнстримом. Всего было продано 4,7 миллионов копий альбома. Бьорк не только написала музыку к фильму "Танцующая в темноте" Ларса фон Триера, но также сыграла в нем главную роль, получив приз как лучшая актриса. Сам фильм удостоился "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. В 2015 году в MoMA покажут выставку по мотивам творчества Бьорк, которая охватит период ее сольной карьеры.





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