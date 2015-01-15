Фронтмены Rammstein и Pain создали новый метал-проект

Фото: facebook.com/Lindemann

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн и шведский метал-продюсер и музыкант Петер Тагтгрен (Hypocrisy, Pain) создали проект LINDEMANN и уже подписали контракт с компанией Warner Music. Продвижение Lindemann станет для мейджора одним из приоритетов в 2015 году, сообщает Warner Music.

"Тилль и Петер создали невероятно сильный альбом, который должен понравиться фанам во всем мире. Особенно радостно, что они выбрали Warner Music в качестве их партнера. Мы абсолютно убеждены в том, что дебют Lindemann станет самым успешным рок-альбомом 2015 года", - заявил генеральный директор Warner Music Central Europe Бернд Допп.

Дебютная пластинка проекта должна выйти в мае 2015 года.