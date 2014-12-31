В столице задержан подозреваемый в мошенничестве на 41 миллион рублей

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник обманным путем выманил у жертвы более 41 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Преступление было совершено в начале этого года. К потерпевшему, жителю Московской области, обратился представитель компании с просьбой о займе для расширения бизнеса. Стороны заключили договор, после чего денежные средства были переданы злоумышленнику.

Впоследствии выяснилось, что на счет фирмы деньги не поступали, а "заемщик" в ней не работал.

Злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Отметим, что 29 декабря полицейские задержали троих подозреваемых в мошенничестве на 14 миллионов рублей. 3 ноября три грузовика марки "Скания" под управлением водителей, работающих в одной из строительных компаний, выехали с базы на объект. Однако до настоящего момента назад не вернулись. Установить связь с водителями также не удалось.

Полицейским удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался безработный 45-летний житель Москвы. 29 декабря оперативникам удалось задержать еще двух соучастников преступления.