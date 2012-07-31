В Москве задержаны сотрудники банка, вымогавшие 1,5 млн евро

Советники по безопасности одного из московских банков попались на вымогательстве 1,5 млн евро у председателя совета директоров финансовой организации. Мошенников взяли с поличным московские полицейские. Возбуждено уголовное дело



Полицейские Москвы задержали сотрудников одного из коммерческих банков, вымогавших у председателя совета директоров этого финансового учреждения 1,5 млн евро, сообщает пресс-служба главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Название банка не раскрывается.

Как выяснили следователи, в банке проводилась процедура банкротства. Пользуясь этим, два советника по безопасности предложили урегулировать вопрос с конкурсным управляющим, передав ему деньги. В противном случае подозреваемые угрожали усмотреть в действиях руководителей банка признаки преднамеренного банкротства, что грозит уголовным преследованием.

Банкир обратился с заявлением в полицию, и передача половины вознаграждения подозреваемым - 750 тысяч евро – проходила уже под наблюдением полицейских. После получения денег обоих вымогателей задержали.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Ведется расследование.