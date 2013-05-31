Форма поиска по сайту

31 мая 2013, 08:31

Происшествия

Московского адвоката подозревают в мошенничестве на 1,5 млн рублей

В Москве задержан адвокат по подозрению в крупном мошенничестве

Адвоката коллегии адвокатов Московской области задержали с поличным при получении 1,5 миллионов рублей от матери его клиента. Эти деньги он обещал передать судье и прокурору за снижение срока наказания подсудимому.

С заявлением в правоохранительные органы ранее обратилась женщина, сына которой судят за грабеж и вымогательство. Она рассказала, что адвокат настойчиво предлагает передать через него 1,5 миллиона рублей, за смягчение наказания. Женщина согласилась заплатить, но, посчитав это нарушением закона, обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД России, решено было провести оперативный эксперимент. В результате подозреваемый был задержан при получении денег. Впоследствии он признался, что не собирался исполнять взятые на себя обязательства и передавать деньги кому-либо, а хотел присвоить их себе.

мошенничество следствие адвокаты

