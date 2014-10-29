Задержан директор фирмы, обманувшей покупателей iPhone 6

В Москве задержан руководитель фирмы, подозреваемый в афере с iPhone

Генеральный директор компании, подозреваемый в мошенничестве при продаже iPhone 6, задержан в Москве, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

60-летнего главу фирмы задержали в ночь со вторника на среду.

Ранее стало известно, что в одно из отделений полиции, расположенное в ЦАО, одновременно обратились около 50 человек с заявлениями о мошенничестве. Покупатели внесли предоплату за телефоны, но не получили их и отправились писать заявления.

Отметим, что по предоплате iPhone 6 стоил в магазине 20 тысяч рублей, что существенно ниже, чем у официальных реселлеров.

Чуть позже столичная полиция возбудила уголовное дело. Сообщалось, что в мошенничестве подозревается руководство одной из торговых сетей, занимающихся продажей смартфонов и планшетных компьютеров. При этом компания, осуществлявшая торговлю телефонами, собирала деньги не только с жителей Москвы и Подмосковья, но и с россиян из других регионов страны. Таким образом, количество потерпевших может составить несколько сотен человек.