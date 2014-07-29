Глава профсоюза летчиков не признал свою вину по делу "Аэрофлота"

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Руководство "Шереметьевского профсоюза летного состава" не признало в суде свою вину в покушении на мошенничество в 100 миллионов рублей, сообщает во вторник, 29 июля, МИА "Россия сегодня".

По версии следствия, Шляпников и Пимошенко вымогали у летного директора "Аэрофлота" взятку за благополучное решение вопроса о перерасчете зарплат летчиков и прекращение массовых акций протеста пилотов, а также угрожали распространением в СМИ компрометирующих сведений о деятельности авиакомпании.

По словам исполнительного директора профсоюза Алексея Шляпникова, все обвинения в мошенничестве - это спланированная провокация. "Руководство "Аэрофлота" таким образом хотело избавиться от лидеров профсоюза пилотов", - цитирует информагентство Шляпникова.

В свою очередь вице-президент профсоюза Валерий Пимошенко и бывший командир Сергей Кнышов также не признали вину.

Во вторник, 29 июля, Мещанский суд приступил к рассмотрению дела по существу, прокурор зачитал обвинительное заключение. Затем подсудимые и их адвокаты выразили свое отношение к нему.

Напомним, что профсоюзные лидеры были пойманы с поличным при получении 10 миллионов рублей из депозитария банка. Позднее по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан Кнышов.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", им грозит до 10 лет лишения свободы.