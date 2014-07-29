Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

29 июля 2014, 18:34

Глава профсоюза летчиков не признал свою вину по делу "Аэрофлота"

мошенничество Аэрофлот следствие суды следствия Профсоюз летного состава России

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство "Шереметьевского профсоюза летного состава" не признало в суде свою вину в покушении на мошенничество в 100 миллионов рублей, сообщает во вторник, 29 июля, МИА "Россия сегодня".

По версии следствия, Шляпников и Пимошенко вымогали у летного директора "Аэрофлота" взятку за благополучное решение вопроса о перерасчете зарплат летчиков и прекращение массовых акций протеста пилотов, а также угрожали распространением в СМИ компрометирующих сведений о деятельности авиакомпании.

По словам исполнительного директора профсоюза Алексея Шляпникова, все обвинения в мошенничестве - это спланированная провокация. "Руководство "Аэрофлота" таким образом хотело избавиться от лидеров профсоюза пилотов", - цитирует информагентство Шляпникова.

В свою очередь вице-президент профсоюза Валерий Пимошенко и бывший командир Сергей Кнышов также не признали вину.

Ссылки по теме

Во вторник, 29 июля, Мещанский суд приступил к рассмотрению дела по существу, прокурор зачитал обвинительное заключение. Затем подсудимые и их адвокаты выразили свое отношение к нему.

Напомним, что профсоюзные лидеры были пойманы с поличным при получении 10 миллионов рублей из депозитария банка. Позднее по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан Кнышов.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", им грозит до 10 лет лишения свободы.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать