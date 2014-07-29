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Происшествия

29 июля 2014, 17:10

Москвичка проведет 1,5 года в тюрьме за подделку документов Минобороны

мошенничество криминал приговоры

Фото: ИТАР-ТАСС

Суд приговорил жительницу столицы к 1,5 года колонии за подделку документов от имени Минобороны и аферу на сумму свыше 89 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Безработная жительница Москвы вместе с соучастниками изготовила поддельные документы от имени министерства имущественных отношений и Минобороны и перерегистрировала право собственности на комплекс площадью 750 квадратных метров на подконтрольную ей фиктивную фирму. Преступления были совершены в период с 2008 по 2010 год.

Общий ущерб от противоправной деятельности обвиняемой составил более 89 миллионов рублей.

Задержать мошенницу удалось в июне 2013 года, тогда же на незаконно приобретенные ею помещения был наложен арест для возвращения их в собственность государства.

В мае 2014 года москвичке было предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств и имущества". 18 июля 2014 года Симоновский районный суд города Москвы приговорил ее к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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