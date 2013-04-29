По делу "Оборонсервиса" допросили директора Спецстроя

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет допросил по делу "Оборонсервиса" директора Федерального агентства специального строительства Григория Нагинского. Он был допрошен в качестве свидетеля и рассказал известные ему подробности реализации акций ОАО "31 ГПИСС".

В 2011 году компании "ВитаПроджект" и "Сосновоборэлектромонтаж" приобрели по заниженной стоимости 70 и 30 процентов акций предприятия, которое является головным по проектированию спецобъектов и объектов космической тематики. При этом на момент сделки первая компания была подконтрольна Евгении Васильевой, а совладельцами второй были жена и дочь Нагинского, занимавшего тогда должность замминистра обороны.

После того, как следствие заинтересовалось этой сделкой, обе фирмы по собственной инициативе, безвозмездно передали Министерству обороны все 100 процентов акций ОАО "31 ГПИСС", сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, обвинение в мошенничестве при реализации имущества института предъявлено бывшему руководителю департамента имущественных отношений министерства Евгении Васильевой. В настоящее время она содержится под домашним арестом.