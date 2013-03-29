Возбуждено дело о махинациях при закупках браслетов для заключенных

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве возбудили уголовное дело по факту мошенничества при заключении госконтрактов на поставку электронных браслетов для заключенных. В совершении преступления подозревают должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний и Центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН.

По данным следствия, чиновники отказались от проведения открытого аукциона и, действуя в интересах подконтрольного предприятия, заключили между собой ряд госконтрактов. Им было известно, что на момент подписания первого контракта (в ноябре 2010 года), предприятие не имело оборудования и помещений и не могло создавать электронные браслеты. Фактически, большую часть работ по их производству делали сторонние организации.

Кроме того, должностные лица ФСИН существенно завысили цену браслетов и согласовали их покупку – в итоге реальная стоимость закупленного оборудования была превышена на 1,6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета Москвы.

При этом количество закупленных комплектов также превышало все потребности - на конец 2012 года из 23,9 тысяч браслетов, использовалось только чуть более 9 тысяч. В ходе проверок также выяснилось, что продукция вообще не могла быть использована, поскольку в составе большинства устройств, отсутствовали элементы, отвечающие за обработку сигналов системы ГЛОНАСС.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все причастные к совершению мошеннических действий.