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Происшествия

29 января 2015, 17:12

Сотрудницу турфирмы задержали за мошенничество на 7 млн рублей

мошенничество криминал турфирмы

Фото: ТАСС

Полицейские задержали 34-летнюю сотрудницу турфирмы по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Злоумышленница занималась противозаконной деятельностью на протяжении трех лет. Она подавала в страховые компании поддельные документы об отмене поездок клиентов туркомпании из-за наступления страховых случаев.

По закону в таком случае туристу выплачивается компенсация. Однако деньги подозреваемая присваивала и тратила их на собственные нужды.

Общая сумма ущерба от действий злоумышленницы составила около 7 миллионов рублей.

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Женщине грозит 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей. Она отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, ранее правоохранители задержали исполнительного директора турагентства, похитившего у клиентов более 3,5 миллиона рублей. Полученные от клиентов деньги женщина тратила не на покупку путевок, а на личные цели.

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