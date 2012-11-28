В дело "Оборонсервиса" добавились два эпизода мошенничества

В деле "Оборонсервиса" появилось два новых эпизода

Два новых эпизода о продаже особняка на Арбате появились в деле "Оборонсервиса". Особняк, где располагался "Мосвоенторг", был продан в частные руки на 30 миллионов рублей дешевле его рыночной стоимости. Об этом 28 ноября сообщила газета "Коммерсантъ". Позднее Следственный комитет подтвердил данную информацию.

Как считает следствие, экс-начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгения Васильева помогла признать дом № 21 по улице Арбат непригодным для нужд армии. Особняк перешел на баланс "Оборонсервиса", а фирма Екатерины Сметановой оценила здание и выкупила его по заниженной стоимости.

Также было установлено, что управленцы из "Оборонсервиса", при заключении и оплате дополнительного соглашения к одному из договоров, совершили у "Мосвоенторга" хищения на 2,8 миллионов рублей.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило отдельное уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц", а затем присоединили к общему делу "Оборонсервиса".