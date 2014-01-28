Судью Московского арбитражного суда подозревают в мошенничестве

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит представление о возбуждении уголовного дела в отношении одной из столичных судей. Ее подозревают во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

Соответствующее представление в ВККС внес глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает телеканал "Москва 24". В ходе проверки СК выяснилось, что председатель пятого судебного состава арбитражного суда Москвы Ирина Баранова "совершила подстрекательство к даче взятки и мошенничество в особо крупном размере".

Махинации судьи вскрылись в ходе расследования уголовного дела о рейдерском захвате здания на Гоголевском бульваре. Фигуранты дела – два столичных бизнесмена – в прошлом году были приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

Злоумышленники обратились в суд, предоставив поддельные документы, и отсудили у собственника право собственности на здание. В 2011 году суд признал их доводы убедительными и удовлетворил иск.

В ходе следственной проверки выяснилось, что Баранова помогала мошенникам отсудить здание. Так, она уговаривала одного из бизнесменов дать взятку судье, который председательствовал на процессе по делу о праве собственности на здание. За свои услуги Баранова получила вознаграждение в размере более 100 тысяч евро.

Если коллегия согласится на возбуждение уголовного дела, то действия судьи Барановой расценят по статьям "Подстрекательство к даче взятки" и "Мошенничество".

В настоящее время Баранова "продолжает оставаться действующим судьей, но в настоящее время дела не рассматривает", сообщили "Коммерсанту" в Арбитражном суде Москвы.