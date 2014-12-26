На западе столицы задержан подозреваемый в крупном мошенничестве

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на западе Москвы полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму более 6 миллионов. Им оказался 30-летний житель Московской области, работающий в одной из автотранспортных компаний столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Полицейские установили, что задержанный, используя свое служебное положение, в период с 2013 по 2014 годы регулярно вносил изменения в заказ-наряды на ремонт транспортных средств клиентов центра.

Затем мужчина получал на складе автомобильные запчасти, которые сбывал третьим лицам, а прибыль присваивал себе. Материальный ущерб от его противоправной деятельности составил свыше 6 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.