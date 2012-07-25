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Происшествия

25 июля 2012, 09:46

Одна из московских фирм уклоняется от уплаты 80 млн руб. налогов

мошенничество налоги криминал уголовные дела ГУ МВД России по Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские подозревают столичную фирму по продаже обуви в уклонении от уплаты 80 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-группы управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД Ирину Волк.

По версии МВД, в 2008-2009 годах ООО "Эрика" уменьшила общую сумму НДС более чем на 38 миллионов рублей, а общую сумму налога на прибыль - на 42 миллиона рублей.

"Согласно документам, предприятие перечисляло деньги на расчетные счета фирмы-однодневки за поставку товаров, хотя в действительности та не имела необходимых для этого условий", - объяснила Ирина Волк.

Таким образом, генеральный директор фирмы уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 80 миллионов рублей, заключила пресс-секретарь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере", которая предполагает до шести лет лишения свободы.

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