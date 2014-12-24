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Происшествия

24 декабря 2014, 17:29

Завершено расследование дела в отношении банды лжецелителей

мошенничество криминал уголовные дела

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении пяти членов преступной группы, которые продавали якобы медицинские приборы гражданам. Действия злоумышленников квалифицировали по статье "Мошенничество", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, один из обвиняемых в октябре 2009 года разработал аппарат электромагнитной терапии, который получил название "ДЭТА". Лечебными свойствами прибор не обладал.

Спустя год злоумышленники сняли офис, в котором оборудовали диагностический центр. Он работал без соответствующей лицензии.

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Обвиняемые ставили гражданам ложные диагнозы, находили у них несуществующие заболевания, после чего рассказывали, что излечиться можно только с помощью "ДЭТА".

Организация функционировала до мая прошлого года. Затем в полицию обратились граждане, которые рассказали о покупке дорогостоящих и бесполезных аппаратов.

Никто из обвиняемых свою вину не признал. Они отпущены под подписку о невыезде.

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