Дело о хищении четверти миллиарда рублей у Сбербанка передано в суд

Главное следственное управление МВД России по Москве направило в суд уголовное дело в отношении одного из участников банды, похитившего 223 миллиона рублей, принадлежавших одному из крупнейших банков России. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ТАСС, речь идет о средствах Сбербанка России.

Следователи установили, что с 2004 по 2007 годы трое фигурантов совместно с неизвестными соучастниками под предлогом получения кредитов на инвестирование строительства недвижимости оформили 116 кредитных договоров, представив банку подложные документы.

Там были указаны ложные сведения о местах работы заемщиков и поручителей, их финансовом состоянии, целях кредитов, залоговом имуществе. В результате полученные деньги мошенники присвоили себе, причинив банку материальный ущерб на сумму свыше 5,6 миллиарда рублей.

В декабре 2012 года полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Двое из участников были задержаны, одному из них предъявлено обвинение в совершении 13 преступлений, второму – восьми. В 2013 и 2014 года расследование в отношении обвиняемых было завершено, Преображенский суд столицы вынес обвинительные приговоры.

В 2013 году было установлено местонахождение третьего участника, который отбывал наказание в исправительном учреждении за ранее совершенные преступления. Ему предъявлено обвинение в хищении 223 миллионов рублей. Дело направлено в Преображенский суд Москвы для рассмотрения по существу.