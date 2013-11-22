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Происшествия

22 ноября 2013, 20:12

Задержаны 17 фигурантов дела о хищении маткапитала

мошенничество суды аресты материнский капитал

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал 22 ноября троих фигурантов дела о хищении 10,5 миллиардов рублей материнского капитала. Всего заключено под стражу или отправлено под домашний арест 17 мошенников.

В пятницу суд санкционировал арест главы Центра микрофинансирования и первого вице-президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павла Сигала, который, по мнению следствия, был организатором мошенничества с материнским капиталом. Кроме того, 22 ноября арестованы Николай Винокуров и Андрей Околелов. Еще один фигурант дела - Елена Шатилова - отправлены под домашний арест, сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Срок следствия по уголовному делу продлен до 14 апреля 2014 года.

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Напомним, 19 ноября сотрудники полиции задержали членов ОПГ, подозреваемых в незаконном обналичивании материнского капитала на 10,5 миллиардов рублей. Злоумышленники использовали свыше 400 фирм, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

С женщинами заключались договоры займа, согласно которым им якобы выдавались деньги на покупку жилья. Затем члены группы от лица матерей покупали недвижимость - в основном это были ничтожно малые доли в квартирах и ветхих домах, а также в непригодных для проживания помещениях. После этого происходило погашение государственного сертификата на материнский капитал.

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