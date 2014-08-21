Руководителям компании предъявили обвинение в мошенничестве на 58 млн рублей

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Гендиректору и учредителю одной из столичных торговых компаний предъявили обвинение в мошенничестве. Мужчины не вернули банку кредит в размере 58 миллионов рублей, передает пресс-служба московского главка МВД

Ранее следователи установили, что один из обвиняемых взял в коммерческом банке кредит под залог квартиры, принадлежащей его супруге. В апреле 2007 года банк подписал с торговой компанией кредитный договор, всю сумму заемщик должен был вернуть в апреле 2010 года. В тот же день были подписаны и все бумаги по ипотеке на заложенную квартиру.

Когда деньги были перечислены, гендиректор фирмы перевел их на счета подконтрольных фирм-однодневок. При этом часть денег мошенники вернули банку в качестве оплаты процентов.

В 2010 году кредит так и не был погашен, поэтому банк обратился в суд с заявлением об обращении заложенной квартиры. Затем выяснилось, что на момент подписания договора ипотеки супруга обвиняемого страдала психическим заболеванием. В связи с этим суд признал договор недействительным.

Через два года банк заявил о хищении денег в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ходе расследования, которое длилось больше двух лет, полицейские собрали достаточно доказательств причастности обвиняемых к преступлению. Сейчас предварительное следствие по делу окончено. 15 августа двоим фигурантам, гендиректору и учредителю компании, предъявили обвинение в мошенничестве в сфере кредитования. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.