Экс-чиновники предприятия Минобороны предстанут перед судом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц Минобороны Кирилла Короткова и Игоря Селина. Экс-замов по финансово-экономической работе и финансового отдела Производственно-ремонтного предприятия министерства обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2007 году в рамках реструктуризации запасов ракет и боеприпасов между Минобороны и предприятием был заключен госконтракт на строительство зон хранения на сумму более 137 миллионов рублей. Военное ведомство перечислило на эти цели более 95,7 миллиона рублей, из которых почти половина через различные фирмы ушли на счета ООО "Иникс", принадлежащего супруге экс-начальника Производственно-ремонтного предприятия Сергея Галинича.

При этом Коротков, Селин, Галинич, а также бывший заместитель начальника планово-экономического отдела предприятия Андрей Шишов подписали фиктивные финансово-отчетные документы о якобы выполненных строительно-монтажных работах.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета России, Короткова в ходе расследования заключили под стражу, а в отношении Селина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Андрей Шишов был приговорен за мошенничество на 3 года колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Он получил 15 тысяч долларов США за совершение незаконных действий. Шишов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выплатил 150 тысяч рублей в счет погашения ущерба.

При этом, узнав, что следователи проводят проверку, Сергей Галинич скрылся и был объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.